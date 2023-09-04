В Петербурге назначен новый вице-губернатор по ЖКХ

В Петербурге назначен новый вице-губернатор по ЖКХ
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Нового вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ назначили в Смольном. Ранее он был главой Красногвардейского района.

В администрации Петербурга назначили нового вице-губернатора, ответственного за ЖКХ, это Евгений Разумишкин, ранее возглавлявший администрацию Красногвардейского района Северной столицы. Информацией об этом поделились в пресс-службе правительства города на Неве.

Разумишкин будет отвечать за городское хозяйство, жилищную политику и благоустройство. Ранее пост занимал Анатолий Повелий, которого назначили советником губернатора. Красногвардейский район возглавит Ольга Козлова, ранее занимавшая кресло замглавы районной администрации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге назначили нового главу Фонда ОМС. Теперь это Константин Звоник, ранее занимавший пост спецпредставителя при губернаторе Александре Беглове.

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