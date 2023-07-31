В Петербурге назначили нового главу Фонда ОМС: что его ждет

Предшественники совершали большие ошибки. Некоторые получили годы заключения.

В Петербурге был утвержден новый глава Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), теперь это Константин Звоник, ранее занимавший пост спецпредставителя при губернаторе Александре Беглове. Должность непростая, так как часто оказывается в поле зрения правоохранительных органов.

Как сообщает Мойка78, в 2021 году с поста был уволен Александр Кужель: предварительно был арестован руководитель нескольких стоматологических клиник, его заподозрили в предоставлении фиктивного отчета и получении 11 млн рублей из Фонда ОМС. Также у Кужеля были проблемы из-за коттеджа, который якобы был слишком дорогим для его доходов. В прошлом году арестовали руководителя отдела здравоохранения Василеостровского района Санкт-Петербурга Никиту Тихонова в рамках дела о мошенничестве при госзакупках на уборку поликлиник и превышении должностных полномочий.

Однако в 2006 году произошел самый громкий скандал. Тогда почти все руководство Фонда арестовали по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. Пост главы занимал Андрей Таранов, получивший семь лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудник петербургского Госстройнадзора сядет на скамью подсудимых за взятку.