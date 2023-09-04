В России прекратили продажи Lada Largus

В России распродали последнюю партию автомобилей Lada Largus. Модель начнут выпускать только во втором квартале 2024 года.

С официального сайта Lada пропала информация о комплектациях и ценах фургонов и минивэнов Largus и Largus Cross. Партия из последних 650 машин ушла с конвейера около двух недель назад. Вероятно, автомобили уже распродали по предзаказам. Неизвестно, какую сумму за них отдали покупатели.

Как сообщает 110km.ru, эксперты считают, что покупатели могли отдать за машины из последней партии до 1,6 млн рублей. Известно, что модель снова начнут собирать во втором квартале 2024 года. Производство перенесут на Ижевский автозавод, откуда в 2023 году переехала сборочная линия Lada Vesta. В Ижевске также планируют выпускать электрическую версию e-Largus.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что АвтоВАЗ начал собирать по 50 Lada Niva в час.