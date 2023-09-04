На Московско-Дунайской развязке начался новый этап работ

К новому этапу строительства на Московско-Дунайской развязке приступили рабочие. Строительство должны завершить к 2025 году.

На Московско-Дунайской развязке начали новый этап работ. Транспортный узел строят на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Магистраль улучшит ситуацию с транспортной загруженностью на юге Петербурга.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», специалисты укладывают асфальтобетон, это один из первых слоев будущей дороги. Трассу строят над землей, чтобы вписать в уже существующую застройку. На объекте совсем не будет светофоров. Маршрут должны запустить уже в 2025 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство трассы М-7 над Удельным парком «заморозили» на три года. Информацией об этом поделился депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в своем телеграм-канале.