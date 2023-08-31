Строительство трассы М-7 над Удельным парком «заморозили» на три года

Строительство трассы М-7 над Удельным парком «заморозили» на три года
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Над Удельным парком в Петербурге еще три года не будут строить магистраль М-7. Об этом стало известно в ходе «нулевых чтений».

В Петербурге «заморозили» строительство трассы М-7, которая должна проходить над Удельным парком. На протяжении трех лет в Северной столице не планируется строительство и проектирование магистрали. Информацией об этом поделился депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в своем телеграм-канале.

Вишневский пояснил, что об этом ему сообщил глава комитета по инвестициям Иван Складчиков, отвечая на его вопрос на «нулевых чтениях» по бюджету 2024 года. На возведение трассы М-7 не заложено средств в бюджете Петербурга до 2027 года. Вишневский также заявил, что пока есть время, «будут спасать Удельный парк».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что депутат Вишневский объяснил выбор маршрута для трассы М-7 через Удельный парк.

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