Проспект Ветеранов продлят к новым жилым кварталам

Проспект Ветеранов будет продлен к новым кварталам. Участок дороги построит инвестор.

В ходе рабочего совещания администрации Петербурга было одобрено продление проспекта Ветеранов к новым жилым кварталам. Речь идет о трех земельных участках в Петродворцовом районе от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Протяженность четырех полосной дороги составит около 1700 метров. Недалеко инвестор планирует возвести новый жилой комплекс. После завершения строительства участок будет куплен в собственность города по договору.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Московско-Дунайской развязке начался новый этап работ. Транспортный узел строят на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».