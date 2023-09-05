Главные церковные праздники сентября: что будут отмечать православные

Сентябрь 2023 года насчитывает 78 церковных праздников. Большинство из них посвящены памяти святых, в том числе мучеников. Православные уделяют особое внимание трем торжествам: Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня. Рассказываем, к каким событиям приурочены эти праздники.

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября

В этот день православные вспоминают мученическую смерть Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Его казнили за обличение царя Ирода Антипа и Иродиады – жены родного брата правителя.

В Евангелии от Марка говорится, что Ирод посадил Иоанна в темницу за Иродиаду, поскольку он говорил царю: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада злилась на Предтечу и желала его смерти. На пиру в честь дня рождения Ирода ее дочь плясала перед ним и «угодила» ему. Царь пообещал ей исполнить любое желание, на что девица по совету матери попросила голову Иоанна Предтечи.

Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября

Этот праздник является первым двунадесятым (одним из 12 главных) в церковном году, который начинается 14 сентября. Торжество посвящено знаменательному событию – рождению Девы Марии, Матери Иисуса Христа.

О Рождестве Богородицы не рассказывается в Священном Писании. Сведения об этом есть в апокрифах и устном Священном Предании. Известно, что родители Марии Иоаким и Анна не имели детей до самой старости и усердно просили Господа ниспослать ребенка. В один момент Анне явился ангел и сказал, что их молитвы услышаны – у супругов появится девочка.

«Ради Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее Мария», – возвестил ангел.

У Иоакима тогда тоже было видение. Через девять месяцев девочка появилась на свет.

Воздвижение Креста Господня – 27 сентября

Второй двунадесятый праздник в церковном году. Он посвящен обретению Креста, на котором распяли Иисуса. 27 сентября православные вспоминают события 326 года, когда равноапостольная царица Елена нашла в Иерусалиме этот Крест.

Слово «воздвижение» в названии праздника объясняется тем, что после обретения Креста епископ Иерусалимский воздвигал его для поклонения верующим. В наши дни в храмах крест выносят из алтаря. Кроме того, с ним совершаются крестные ходы.