В Петербург начнут поставлять калининградский пармезан и дорблю

В Петербург начнут поставлять калининградский пармезан и дорблю
Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

В Петербург из Калининграда наладят поставки пармезана и дорблю. Первая партия будет готова к началу 2024 года.

В Петербург из Калининграда начнут поставлять пармезан и дрблю: в регионе запустили сырное производство в индустриальном парке «Черняховск». Также поставки будут производиться в Москву и Новосибирск.

Как сообщает «Интерфакс», ожидается, что для изготовления пармезана и дорблю будут перерабатывать 28 тонн молока в день. В производство готовы вложить 50 миллионов рублей. Первая партия пармезана будет готова в начале 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России 20 марок творожного сыра признали безопасными. Молочные продукты проверяли на содержание в составе антибиотиков, пестицидов и микотоксинов. Нарушения не были выявлены и по наличию фитостеринов, массовой доле молочного белка и содержанию молочного жира.

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