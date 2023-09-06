Подачу питьевой воды в Петербурге помогает планировать искусственный интеллект

Подачу питьевой воды в Петербурге помогает планировать искусственный интеллект
Фото: Baltphoto

Технологии искусственного интеллекта начали применять на водопроводных станциях Санкт-Петербурга.

Разработали и внедрили новую систему планирования потребления и подачи воды при помощи искусственного интеллекта специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Технология сама выявляет закономерности и строит прогнозы на основе исторических данных и нескольких других параметров. Кроме того, система планирует поставку реагентов, определяет режим работы персонала и обеспечивает транспортировку чистой воды до потребителя.

При этом точность прогноза составляет 98-99%, пишет «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу Смольного. Финансирование сопровождение системы также сократилось. Стоит отметить, что задачу обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все отрасли экономики и социальной сферы поставил президент России Владимир Путин.

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Подачу питьевой воды в Петербурге помогает планировать искусственный интеллект
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