Лодка с шестью пассажирами перевернулась на Химкинском водохранилище

На Химкинском водохранилище в Москве перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек.

Напротив Северного речного вокзала в столице России перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. На данный момент неизвестно, что стало причиной происшествия. Телеканал «360» со ссылкой на очевидцев пишет, что лодка с отдыхающими перевернулась на Химкинском водохранилище, однако на поверхность всплыл только один человек.

На место уже выехали экстренные службы, включая два спасательных катера. Часть специалистов уже прибыла к водохранилищу. В произошедшем будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в конце июля в Финском заливе затонул катер с семью пассажирами на борту. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, после чего в яхт-клубе на Петровской косе прошли обыски.