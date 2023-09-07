Полицейские проверили 400 граждан во время миграционного рейда на вещевом рынке Петербурга

Фото: скриншот из группы "ГУ МВД России по г. СПб и ЛО" в социальной сети "ВКонтакте"

Фото: скриншот из группы "ГУ МВД России по г. СПб и ЛО" в социальной сети "ВКонтакте"

Полиция Санкт-Петербурга провела крупный миграционный рейд на вещевом рынке на юго-западе города.

В среду, 6 сентября, сотрудники правоохранительных органов приехали на юго-запад Северной столицы, где торговцы иногда продают краденые вещи, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. В ходе миграционного рейда на рынке были проверены 400 граждан, три четверти из которых – иностранцы.

Полицейские установили, что большинство мигрантов находятся в городе легально и только у 32 человека нарушили миграционное законодательство. Их доставили в отделение полиции и привлекут к административной ответственности. Еще 56 человек получили повестки для постановки на воинский учет, сообщает источник.

Ранее в Петербурге задержали таксиста-мигранта по подозрению в насилии над несовершеннолетней.