В Петербурге госпитализировали 13 школьников с острой кишечной инфекцией

В одной из школ Кировского района Санкт-Петербурга зарегистрировали 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора по Петербургу, на данный момент в медучреждения госпитализировали 13 детей. Их поместили в инфекционные стационары. С острой кишечной инфекцией в больнице также попали четверо сотрудников той же школы. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной заболевания.

Управление уже начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Также был организован комплекс противоэпидемических мероприятий. В лаборатории проводится обследование сотрудников школы, а также контакты учащихся с сотрудниками организатора питания для установления причин и условий очага инфекции.

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