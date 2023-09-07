Пейджеры могут окончательно перестать работать в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложило прекратить лицензировать пейджинговую связь.

Представители Минцифры отметили, что технология пейджеров устарела и полностью замещена сотовой связью. В связи с этим в ведомстве предложили прекратить лицензировать пейджинговую связь, предоставив проект постановления правительства. Соответствующий документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, Минцифры также хочет прекратить лицензирование услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, которая нужна операторам сотовой связи из России для работы сети VoIP и IP-телефонии. В ведомстве подчеркнули, что услуга может быть использована оператором сотовой связи для подмены телефонного номера и быть использована в противоправных целях.

Ранее экономист Александр Разуваев объяснил необходимость полного запрета микрофинансовых организаций в России.