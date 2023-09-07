Ветераны смогут бесплатно ездить по Петербургу в День памяти жертв блокады Ленинграда

Инвалиды и ветераны Великой отечественной войны получат право бесплатного проезда в День памяти жертв блокады Ленинграда.

Льгота распространится на тех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Также бесплатно проехаться в общественном транспорте 8 сентября смогут инвалиды и ветераны ВОВ, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга также уточнили, что бесплатный проезд предоставляется всем пассажирам, вне зависимости от их места жительства. Во время поездки необходимо просто показать соответствующее удостоверение.

«Бесплатный проезд в транспорте – мера социальной поддержки, предоставляемая ежегодно Комитетом по транспорту на основании Социального кодекса Санкт-Петербурга», — уточнили в комитете.

Напомним в конце августа стало известно, что инвалиды и пенсионеры Петербурга могут получить бесплатный проезд в 2024 году.