Ветераны смогут бесплатно ездить по Петербургу в День памяти жертв блокады Ленинграда

Ветераны смогут бесплатно ездить по Петербургу в День памяти жертв блокады Ленинграда
Фото: Baltphoto

Инвалиды и ветераны Великой отечественной войны получат право бесплатного проезда в День памяти жертв блокады Ленинграда.

Льгота распространится на тех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Также бесплатно проехаться в общественном транспорте 8 сентября смогут инвалиды и ветераны ВОВ, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга также уточнили, что бесплатный проезд предоставляется всем пассажирам, вне зависимости от их места жительства. Во время поездки необходимо просто показать соответствующее удостоверение.

«Бесплатный проезд в транспорте – мера социальной поддержки, предоставляемая ежегодно Комитетом по транспорту на основании Социального кодекса Санкт-Петербурга», — уточнили в комитете.

Напомним в конце августа стало известно, что инвалиды и пенсионеры Петербурга могут получить бесплатный проезд в 2024 году.

бесплатный проезд ветераны день памяти жертв блокады новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ветераны смогут бесплатно ездить по Петербургу в День памяти жертв блокады ...
Неисправные лифты в Петербурге заменят к 2025 году
В центре Петербурга при падении лифта пострадали двое мужчин
Профессор МГУ Журавлев выдвинул версию о найденном золотом яйце на дне ...
За первым смартфоном — в билайн! Оператор составил ТОП моделей Infinix и ...
Смольный выделит 100 млн рублей из бюджета для проведения международного форума
Тренер попавших в ДТП под Выборгом велосипедисток не имел разрешения на поездку
Петербуржцы сообщили о сбое в работе платных парковок