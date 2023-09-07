Юбилей освобождения Ленинграда от блокады пройдет в Петербурге без парада

Власти Санкт-Петербурга отменили военный парад на Дворцовой площади в честь 80-летия со дня освобождения Ленинграда от блокады в 2024 году.

Об изменениях в программе празднования юбилея сообщили в пресс-службе городской администрации. Отмечается, что 27 января в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады не будет парада. Вместо него пройдет выставка военной ретротехники. В Смольном также уточнили, что решение об отмене торжественного парада на Дворцовой площади было принято по просьбе Министерства обороны России.

Стоит отметить, что план на празднование юбилея уже утвержден и включает в себя 130 мероприятий. В планах у властей Петербурга организовать культурные, памятные и спортивные события. Ожидаются также новые меры поддержки ветеранов и блокадников.

Напомним, ранее стало известно, что ветераны смогут бесплатно ездить по Петербургу в День памяти жертв блокады Ленинграда 7 сентября.