Для каждого района Петербурга будет создан паспорт наркоситуации

Для каждого района Петербурга будет создан паспорт наркоситуации
Фото: Baltphoto /Павел Долганов

Власти Санкт-Петербурга планируют рассмотреть вопрос участия органов местного самоуправления в мероприятиях, направленных на уменьшения роста числа преступлений, связанных с наркотиками.

В ходе заседания антинаркотической комиссии в Смольном власти города на Неве обсудили результаты работы по организации досуга для молодежи, которые входят в «группы риска». Кроме того, было принято решение создать паспорта наркоситуации для каждого района. Методика их оценки уже разработана.

Предполагается, что к концу 2023 года паспорта появятся на специальной информационной панели и благодаря цифровым методам мониторинга ситуация с употреблением и хранением запрещенных веществ станет видна по всем районам, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ранее сотрудники таможни задержали нарушителя, который пытался провести из Латвии в Петербург крупную партию наркотиков.

запрещенные вещества новости СПб Смольный


 

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Для каждого района Петербурга будет создан паспорт наркоситуации
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