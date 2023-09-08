В Петербурге подскочил спрос на среднее образование

Среднее образование в Петербурге становится более популярным. Об этом говорит статистика.

В 2023 году в колледжи и техникумы среднего профессионального образования в Петербурге подали на 30% больше заявлений, чем в 2022 году. Об этом в беседе с журналистами заявила глава комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-конференцию ТАСС, чиновница отметила, что почти половина (27,5 %) заявлений по конкурсам было принято из примерно 60 тысяч заявок. Наиболее часто абитуриенты выбирают такие направления как IT, графический дизайн, ювелирное дело, фотография и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начал работать новый образовательно-производственный кластер. Студенты смогут проходить производственную практику на предприятиях-участниках соглашения.