В России могут ввести штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики

В Росси могут начать штрафовать за рекламные вбросы в почтовые ящики. Законопроект уже подготавливают.

В Госдуму могут внести законопроект, предполагающий штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики, при условии, если жильцы не дали согласия на общем собрании. Инициативу разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Об этом журналистам сообщила зампредседателя комитета Светлана Разворотнева.

По данным «Известий», за нарушения будет предусмотрена административная ответственность: для физлиц штраф в размере от 2 до 5,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 тысяч, для юридических лиц — 100–500 тысяч. В пояснительной записке сказано, что почтовые ящики — такое же общее имущество жильцов, как стены и крыша дома, но закон регламентирует рекламу на стенах и крышах зданий, а внутри — нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что УФАС в Петербурге оштрафовало Ozon за распространение спама.