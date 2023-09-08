В Петербурге удвоят площадь жилой застройки бывшего комбината «Самсон»

В Петербурге будет увеличена площадь застройки бывшего комбината «Самсон». Изначально планировалось расширить общественно-деловую зону.

На территории бывшего комбината «Самсон» в Петербурге в два раза увеличат площадь застройки жилой недвижимостью. Данное решение приняли в администрации города. Просьбы об этом появились от жителей, автодилеров и виноторговцев. На данный момент на территории разрешено застраивать 40 га из 165 га.

Как сообщает «Деловой Петербург», остальная территория бывшего комбината относится к многофункциональной или производственной зоне. Согласно генплану предполагалось, что будет расширена общественно-деловая зона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство трассы М-7 над Удельным парком «заморозили» на три года. Информацией об этом поделился депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в своем телеграм-канале.