Жители блокадного Ленинграда поделились воспоминаниями о страшных временах

Жители блокадного Ленинграда поделились воспоминаниями о страшных временах
Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова

Ленинградцы, прошедшие блокаду, вспоминают пережитый ужас в памятную дату. В Петербурге 8 сентября установили плиту в память о севастопольцах, погибших за блокадный город.

В Петербурге воспоминают жертв блокадного Ленинграда. Так, например, на Пискаревском мемориальном кладбище открыли плиту в память о севастопольцах, погибших за блокадный город. По случаю памятной даты цветы были возложены к монументу «Мать-Родина».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», житель блокадного Ленинграда, награжденный медалью «За оборону Ленинграда». Владислав Григорьев поделился с журналистами воспоминаниями. Во время блокады ему было 11 лет. По его словам, взрослые объясняли, что надо делать, и дети защищали город от фашистов. Главным было охранять Ленинград при пожарах, разрушениях и тушить зажигательные бомбы, спасать больных и раненых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге отменили парад в честь 80-летия освобождения от блокады.

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