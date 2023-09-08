Победители розыгрыша «Европы Плюс» вернулись из Будапешта с мини-фильмом о своих приключениях

В конце лета победители розыгрыша, который проводила «Европа Плюс», вернулись из невероятного музыкального путешествия по Венгрии. Они смогли посетить крупнейший фестиваль планеты SZIGET в Будапеште, где выступали культовые артисты мировой музыки, такие как Билли Айлиш, Дэвид Гетта, Дипло, Macklemore, а также дуэт Tale of Us. Кроме всем известных певцов и певиц на фестивале также собралось порядка 100 всемирно известных музыкантов современности.

По итогу радиостанция представила мини-фильм о 20 счастливчиках, которым «Европа Плюс» помогла осуществить мечту — путешествие на всемирно известное супершоу. В видео можно рассмотреть эксклюзивные кадры с выступлений суперзвёзд, услышать зажигательную музыку и испытать атмосферу масштабного мероприятия. Для этого стоит только перейти в соцсети и на YouTube-канал «Европы Плюс». В видео собраны самые яркие фрагменты путешествия — от аэропорта до заселения в отель и концерта мирового масштаба.

В памяти победителей розыгрыша навсегда останется веселье в режиме нон-стоп на boat party по Дунаю под сет знаменитого диджея Джеймса Забиела. Также невозможно забыть увлекательную экскурсию с другом радиостанции Данилой Привольновым, который показал путешественникам дерево Майкла Джексона, места съёмок клипа Селены Гомес и раскрыл секрет музыкального видео на хит Firework Кэти Перри.