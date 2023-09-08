В Петербурге запустили городской водный транспорт

В Петербурге запущен городской водный транспорт. Он свяжет центр и отдаленные районы.

Новый водный регулярный пассажирский маршрут открыли в Петербурге. Скоростные судна на подводных крыльях «Метеор» будут курсировать между «Речным вокзалом» и остановкой «Эрмитаж Нижний» через Синопскую набережную.

Как сообщает ТАСС, предполагается, что водный транспорт в часы высокой загруженности будет доставлять горожан из отдаленных районов в центр Северной столицы минуя пробки. На данный момент в эксплуатацию введены пять «Метеоров». Утренний будет отправляться от Речного вокзала в 08:40, прибытие через час. Вечерний отправится в 18:00, а уже в 18:50 остановится у Речного вокзала.

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