Профессор петербургского вуза лишился 9,2 млн рублей после звонка из «Центробанка и ФСБ»

Петербургский профессор потерял 9,2 млн рублей после звонка аферистов. Ему позвонили из «Центробанка и ФСБ».

В пятницу, 8 сентября, в полицию Петроградского района Петербурга обратился местный житель, профессор главного вуза Петербурга 1955 года рождения и сообщил, что стал жертвой мошенников. В период с 6 по 7 сентября ему через мессенджер позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка и ФСБ.

Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленник убедил профессора в том, что с его деньгами происходят мошеннические действия и для сбережения средств необходимо снять со своих счетов и перевести на «безопасные счета». Ущерб составил9 199 985 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские медики столкнулись с новым видом мошенничества.