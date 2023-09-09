Налоговая ставка на имущество в 2024 году в Петербурге не повысится

Налоговая ставка на имущество в 2024 году в Петербурге не повысится
Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

В Петербурге не будет повышаться налоговая ставка на имущество в 2024 году. Об этои заявил вице-губернатор Корабельников.

Администрация Петербурга не планирует повышать налоговую ставку на имущество в 2024 году. Ставка останется на прежнем уровне и составит 1,5%. Информацией об этом поделился вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников в своем телеграм-канале.

По словам Корабельникова, в 2024 году не намерены снижать минимальную площадь объектов недвижимости торгового, административного и бытового назначения, налоги на которые регулируются кадастровой стоимостью. Минимальная площадь будет находиться на 1000 «квадратах».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кадастровая переоценка повергла в шок собственников недвижимости в Петербурге. Так, пересчитали стоимость квартир, нежилых помещений, зданий, сооружений, машиномест и недостроенных объектов.

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