В Красногвардейском районе росгвардейцы нашли сбежавшего подростка и вернули матери

В Красногвардейском районе сотрудники Росгвардии отыскали сбежавшего из дома мальчика. Его передали матери.

Сотрудники Росгвардии нашли убежавшего из дома в Красногвардейском районе Петербурга подростка. Накануне, 8 сентября, мать 13-летнего мальчика обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что ее сын пропал. Информацией об этом поделились в пресс-службе вневедомственной охраны по Северной столице и Ленинградской области.

Приметы подростка передали дежурным нарядам отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району. Около девяти вечера сотрудники Росгвардии нашли мальчика и отвезли в отделение полиции, где его передали маме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге нашли двух заблудившихся девочек-подростков. Поздним вечером 30 июня в службу «112» позвонила девочка-подросток, которая сообщила, что она вместе с подругой заблудилась в лесу у аэропорта.