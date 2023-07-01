В Петербурге нашли двух заблудившихся девочек-подростков

В Петербурге нашли двух заблудившихся девочек-подростков
Фото: Baltphoto

Росгвардейцы нашли двух 14-летних девочек, которые заблудились во время прогулки. Подростки решили обследовать лет у аэропорта Пулково.

Поздним вечером 30 июня в службу «112» позвонила девочка-подросток, которая сообщила, что она вместе с подругой заблудилась в лесу у аэропорта Пулково во время прогулки. Ориентировка была направлена в Росгвардию. Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, начали поиски.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, двух потерявшихся подростков отыскали на Штурманской улице. Выяснилось, что подруги отправились гулять, не зная местность. Девочек доставили в отделение полиции, откуда несовершеннолетних забрали их родители.

Ранее омбудсмен рассказала о девочках из Мурома, одна из которых жестом сообщила о насилии в семье в эфире федерального канала.

новости СПб подростки росгвардия


 

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