В России за год апельсины подорожали на 71%

В России за год апельсины подорожали на 71%
Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

Апельсины за год подорожали на 71%. В Центробанке рост цен на импортные фрукты еще в августе связали с падением рубля.

В августе 2023 года прирост стоимости апельсинов составил 71% сравнительно с августом 2022 года. Это рекордное повышение на данный вид фруктов.

Как сообщает РБК, проанализировав показатели Росстата, второй месяц подряд (июль и август) цена апельсинов поднимается на 20% к предыдущему месяцу. Такого не было за весь период доступной статистики, с 2002 года. В августе Банк России прогнозировал повышение стоимости импортных фруктов, таких как апельсины, бананы и груши из-за падения рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что производители шаурмы планируют поднять цены на свой товар из-за подорожания мяса. По данным Росстата, с января по июль 2023 года потребительские цены охлажденных и мороженых кур выросли на 11,5%.

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