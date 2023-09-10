Синоптик Шувалов рассказал, до какого числа в Петербурге сохранится летнее тепло

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жители Санкт-Петербурга смогут насладиться летней погодой до конца следующей недели.

Несмотря на осень, в Северной столице установилась теплая погода без осадков. В своем Telegram-канале Шувалов сообщил, что жаркие дни задержатся в Петербурге еще на неделю. Так, температура воздуха в городе прогреется до +22-24 градусов, а ветер будет дуть с юга.

«Синоптик Шувалов рассказал, до какого числа в Петербурге сохранится летнее тепло», — отметил эксперт.

Однако погода начнет постепенно ухудшаться, начиная с четверга. Уже 14 сентября во второй половине дня город на Неве накроют облака. По прогнозу синоптика, в конце рабочей недели также ожидаются дожди.

Ранее синоптик Александр Колесов в честь Дня памяти о жертвах блокады Ленинграда рассказал, какой была погода 8 сентября 1941 года.