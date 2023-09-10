Прорыв трубы во Фрунзенском районе изменил движение общественного транспорта

Прорыв трубы во Фрунзенском районе изменил движение общественного транспорта
Фото: Baltphoto

Жителям Санкт-Петербурга рекомендовали пересмотреть маршруты из-за прорыва трубы на Бухарестской улице.

Утром, 10 сентября, во Фрунзенском районе Петербурга произошел прорыв трубы. Из-за этого были временно изменены маршруты автобусов №57, 157 и 159. Общественный транспорт будет направлен в объезд затопленного участка. Например, маршрут №157 будет направлен по Малой Балканской улице, после чего проедет по Загребскому бульвару, улице Олеко Дундича, после чего вернется на привычный маршрут.

В пресс-службу «Организатора перевозок» также порекомендовали водителям и пассажирам заранее планировать маршруты с учетом новых изменений.

Напомним, в начале августа из-за прорыва трубы также временно перекрыли движение на Московском проспекте. Автомобили могли проехать только по одной полосе, пока две другие были закрыты.

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Прорыв трубы во Фрунзенском районе изменил движение общественного транспорта
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