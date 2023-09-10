МЧС предупредило петербуржцев о тумане в понедельник

Автомобилистов из Санкт-Петербурга просят быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий.

Сильный туман с видимостью от 400 до 700 метров ожидается в Северной столице в понедельник 11 сентября. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Ожидается, что погода начнет ухудшаться ночью, а утром туман накроет весь город.

Особое внимание атмосферному явлению следует уделить автомобилистам. Из-за тумана возрастет вероятность ДТП. Пешеходам также посоветовали на всякий случай быть осторожнее и при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться за помощью.

Ранее синоптик Александр Шувалов отметил, что летнее тепло в городе на Неве продлиться до четверга, после чего погода начнет постепенно ухудшаться. Осадков в ближайшие дни также не прогнозируется.