Врач Демьяновская рассказала, как избавится от синдрома хронической усталости

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Екатерина Демьяновская рассказала, что избавиться от синдрома хронической усталости поможет правильное питание.

Эксперт подчеркнула, что появление синдрома у человека может говорить о развитии депрессии, анемии или онкологии. Она отметила, что чаще всего хроническая усталость появляется после перенесенного вирусного заболевания, а специфического лечения против него не разработано. При этом, по словам врача, бороться с синдромом все-таки можно, но для начала стоит избавиться от хронических болезней.

Демьяновская посоветовала вылечить ринит, синусит, бронхит и наладить психоэмоциональный фон. В беседе с RT она также порекомендовала наладить здоровое питание, избегая при этом избытка сахара. Торты и конфеты лучше употреблять поменьше, а особое внимание уделить нежирному мясу, яйцам и молочным продуктам.

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