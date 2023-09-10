Бастрыкин поручил разобраться с делом мигранта, который угрожал детям ножом в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту противоправных действий со стороны мигранта в Санкт-Петербурге.

Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором мигрант из Средней Азии что-то доказывал женщинам и детям в Никольском саду, после чего достал нож. По информации Telegram-канала Mash на Мойке, очевидцы самостоятельно обезвредили нарушителя, после чего он был доставлен в отдел полиции.

В ГСУ СК РФ по Петербургу уже организовали процессуальную проверку. На ситуацию обратил внимание и глава Следственного комитета. Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и предоставить ему доклад о результатах проверки, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Ранее председатель СК РФ отреагировал на информацию о затянувшемся ремонте детского сада в Северной столице.