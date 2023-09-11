Компании Владимира Потанина токенизировали фрески школы Рафаэля

Группа «Интеррос» и российская платформа «Атомайз» разработали цифровые финансовые активы (токены) на фрески мастерской Рафаэля XVI века из коллекции Государственного Эрмитажа.

Такие работы школы Рафаэля как «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис», «Венера, вынимающая занозу» из коллекции Государственного Эрмитажа теперь доступны в цифровых форматах в дореставрационном облике. Пилотный проект удалось осуществить благодаря группе «Интеррос» и российской платформе «Атомайз».

Как сообщили разработчики «Атомайз», это первый в России проект в области токенизации предметов искусства, реализующийся только на территории нашей страны. Он осуществляется в полном соответствии современному российскому законодательству о цифровых финансовых активах. Это дает гарантию защиты прав всех его участников и приобретателей токенов.

Этот проект, по словам Сергея Батехина, генерального директора группы «Интеррос», позволил перейти многолетнему сотрудничеству с Государственным Эрмитажем в новую форму. А именно в создание нового инструмента менеджмента культурного наследия. Он возникает на базе цифровых финансовых активов на предметы искусства. Неудивительно, что проект реализует «Интеррос» — один из ключевых адептов цифровой экономики в России, который инвестировал в «Рексофт», «Атомайз», Тинькофф и другие цифровые проекты.

«Интеррос» рассматривает наш совместный проект с Эрмитажем не только как средство или инструмент, который позволяет привлечь инвестиции в искусство, но и как менеджмент культурного наследия», — подчеркнул Батехин.

Чтобы создать токены, разработчики обратились к фотографиям фресок, которые были созданы в самом начале реставрационных работ. Каждое произведение искусства наделили индивидуальным кодом. Далее их преобразовали в цифровой арт-объект, содержащий дореставрационный облик произведения. Таким образом, лишь покупатели токенов смогут получить индивидуальные цифровые права на облик предметов искусства до реставрации. Отмечается, что средства, вырученные с продажи NFT, будут направлены на другие работы по восстановлению коллекций Эрмитажа.

«Полноценная реставрация таких значительных произведений искусства — это очень дорогостоящее предприятие. Иногда реставрация шедевров длится годами. И дело не в расторопности специалистов, дело в бюджетах. Потому что гигантские бюджеты уходят на исследовательские работы, в том числе с применением цифровых технологий», — прокомментировал кандидат искусствоведения, завкафедрой истории искусства и гуманитарных наук МГХПА им. С. Г. Строганова, член-корреспондент Российской академии художеств Кирилл Гаврилин. Эксперт добавил, что благодаря NFT-технологиям музеи пытаются решить сразу несколько задач: повысить свои доходы и расширить аудиторию, особенно музеи заинтересованы в расширении молодой аудитории.

«Мы в Эрмитаже — большие любители инноваций. И многие пилотные программы делали вместе с «Интерросом». Очередной проект посвящен использованию новейших технологий для развития музейного дела и создания совершенно уникальных продуктов. Для токенов мы выбрали три фрески школы Рафаэля, которые реставрировались в Эрмитаже. В процессе выяснилось, что эти росписи подновлялись и переделывались под вкусы последующих эпох. Поздние записи скрывали замечательные фрески учеников Рафаэля: теперь все это заиграло, они снова прекрасны. Промежуточные состояния фресок, которые фиксируются только на этапах реставрации и затем исчезают, — это сама по себе замечательная история. В этом и смысл NFT — сделать уникальное, чего не было и уже не будет. Благодаря «Интерросу» и платформе «Атомайз» появилась система, с помощью которой токены могут выпускаться и продаваться в соответствии с российским законодательством и без больших финансовых потерь. Эту новую юридическую, технологическую и новую искусствоведческую схему мы используем для того, чтобы и дальше создавать «Эрмитаж в облаках» — нашу резервную копию. Он будет виден со всех концов мира — через технологии, для которых не существует границ», — поделился директор Государственного Эрмитажа.