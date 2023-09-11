В Петербурге из больницы сбежал мигрант, угрожавший ножом детям в Никольском саду

Нарушитель спокойствия жителей Санкт-Петербурга, которого ранее доставили в полицию, сбежал из больницы. Медики пытались оказать ему первую помощь.

После того, как уроженца одной из стран Средней Азии доставили в полицию, выяснилось, что у него сломан нос. Мужчину доставили в больницу, где ему должны были оказать помощь, однако в процессе регистрации он представился фальшивым именем и не стал раскрывать свой возраст.

По информации Telegram-канала Mash на Мойке, поле этого нарушитель решил сбежать от медиков. Источник также сообщил, что мигранта уже ищет полиция. Им предстоит не только вычислить место нахождения злоумышленника, но и выяснить его настоящие имя и фамилию.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела мигранта, который угрожал ножом людям в Никольском саду.