В Европе нашли опасный вид муравьев из США или Китая

Опасный вид муравьев нашли в Италии. Их могли завезти из США или Китая.

В Сицилии ученые обнаружили опасный вид красных муравьев, которые основали колонию. Возможно, что Европу ждет нашествие этих насекомых. Огненные красные муравьи стремительно захватывают несколько итальянских районов.

Как сообщает «PRO город будущего», на данный момент численность насекомых относительно небольшая, однако за несколько лет их число может значительно вырасти. Ученые Института эволюционной биологии в Барселоне обеспокоены этим фактом, так как красные огненные муравьи являются одним из самых опасных инвазивных видов живых существ на Земле. Вероятно, они попали в Италию вместе с каким-то товарами из США или Китая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые выяснили, что найденный во льдах человек Этци был черными и лысым.