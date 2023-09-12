В России появится День воссоединения с новыми регионами

В России собираются ввести День воссоединения с новыми регионами. Законопроект внес в Госдуму российский лидер Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о введении в стране новой памятной даты, Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

Как сообщает «Гражданин и закон Петербурга», согласно законопроекту, этот праздник в стране будут отмечать 30 сентября. Законопроект уже появился в думской базе данных. В его рамках будет скорректирован закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин заявил о необходимости повышать уровень зарплат и благосостояния россиян. Об этом российский лидер сказал 29 августа на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым.