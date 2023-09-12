ДТП с большегрузами в Петербурге: как связаны с застройщиками

ДТП с большегрузами в Петербурге: как связаны с застройщиками
Фото: Baltphoto

Страшные аварии с грузовиками в Петербурге – не редкость. Косвенно в этом можно обвинить застройщиков.

Косвенно возложить вину на смертельные и крупные ДТП в Петербурге можно на застройщиков жилых комплексов. Круглосуточным стройкам необходимы материалы, которые в любое время привозят водители грузовиков. Неизвестно, сколько им приходится работать в сутки и в какой момент человек за рулем может заснуть от изнеможения.

Как сообщает Мойка78, виновником последнего смертельного ДТП на «Скандинавии» стал водитель большегруза компании ООО «Неруд-люкс», на которую, по данным «Сбис», зарегистрировано лишь два сотрудника. Компания навлекла на себя проверку в июле по ст. 214 ТК РФ (обеспечение безопасности). Напомним, многие стройки в городе ведутся круглосуточно. Водителей, работающих на грани возможностей, немало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врачи выписали одну из пострадавших велосипедисток после ДТП на трассе «Скандинавия».

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