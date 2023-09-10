Врачи выписали одну из пострадавших велосипедисток после ДТП на трассе «Скандинавия»

Врачи выписали одну из пострадавших велосипедисток после ДТП на трассе «Скандинавия»
Фото: Baltphoto

Одна из пострадавших девочек отправилась домой из больницы после госпитализации. В медучреждениях остаются еще восемь детей.

После резонансного ДТП на трассе «Скандинавия» девять девочек отправили в больницы Санкт-Петербурга. По информации пресс-службы комитета по здравоохранению города, врачи уже выписали одну из пострадавших, но еще восемь остаются под наблюдением специалистов. Одна из них находится в тяжелом состоянии, самочувствие остальных девочек оценивается как тяжелое или удовлетворительное.

Кроме того, после аварии сотрудники правоохранительных органов задержали и допросили водителя фуры, который, предположительно, является виновником ДТП. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, полиция продолжает расследование трагедии.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала об аварии с велосипедистками на трассе «Сортавала», в результате которой погибли двое несовершеннолетних.

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