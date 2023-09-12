Стиль большого города и уют таинственного сада: представляем наш новый проект неподалеку от «Московской»

Setl Group приступает к строительству проекта высокого комфорт-класса «Титул» на Кубинской улице, в пешей доступности от метро «Московская». В нашем проекте соединятся элегантность классической архитектуры с уютом тихой прогулочной аллеи: на территории жилого комплекса мы создадим сад трав и цветов и разместим стильные светящиеся качели.

Особое внимание архитекторы проекта уделили фасадам «Титула». Этажность жилого комплекса – средняя, от 5 до 12 этажей. Строгие линии, фундаментальный кирпичный низ и светлый, невесомый верх гармонично впишут здания в окружающую застройку. Для комфортной навигации дома отличаются цветом фасадов. В их отделке будут сочетаться разные материалы, в том числе кирпич с фактурной поверхностью. А вечером здания на Кубинской улице преобразит стильная подсветка.

Интерьер центральных входных групп выполнен в классическом стиле с элементами конструктивизма: высокие потолки – до 7 метров, лаунж-зона для отдыха и камин. Дворы в нашем комплексе приватны и уютны, мы благоустроим их в пейзажном стиле. В проекте появятся сразу несколько зеленых общественных пространств: прогулочный променад, сад камней и трав, кленовая аллея. Для самых маленьких жителей квартала мы откроем два встроенных детских сада и детский клуб.

За пределы дворов будет вынесен большой игровой парк – современная многофункциональная площадка, где интересно будет не только детям, но и взрослым. Здесь можно провести время с друзьями, устроить футбольный матч на спортивной площадке, которая также подходит для игры в волейбол или баскетбол. А для любителей функциональных тренировок здесь же разместим фитнес-капсулу SetlSport с тренажерами.

Сейчас Setl Group приступает к строительству корпусов 1.1 и 1.2. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

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