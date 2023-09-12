Обезглавленный мужской труп нашли в Москве: еще одно тело обнаружили в квартире

В столичном парке нашли тело без головы. Также в квартире неподалеку был обнаружен еще один труп.

На севере Москвы было обнаружено обезглавленное тело мужчины. Информацией об этом поделились в пресс-службе столичной прокуратуры. Известно, что тело было найдено в парке недалеко от Фестивальной улицы.

Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще один труп в квартире дома на Фестивальной улице. На теле зафиксированы признаки насильственной смерти. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает прокуратура.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сквере Героев Ижорцев нашли труп неизвестного. В сквере лежало тело неизвестного мужчины, на вид 40 лет, одет в синюю куртку и синие штаны, серую футболку и темные ботинки с белой подошвой. Труп направлен в морг для установления причины смерти.