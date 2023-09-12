Дудергофский канал планируют очистить к 2024 году

Дудергофский канал очистят к 2024 году. На данный момент идет подготовительный этап.

Специалисты начали комплексную работу вдоль улицы Катерников и Петергофского шоссе по очищению Дудергофского канала в Красносельском районе Петербурга. Его планируют очистить полностью к 2024 году.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на данный момент идет подготовительный этап: канал проверяют на наличие взрывоопасных предметов и вытаскивают со дна крупный мусор, это делают водолазы. Также многочерпаковый земснаряд очистит 1200 метров русла от донных отложений. Дудергофский канал был прорыт в 70-х на месте реки Дудергофки, находившейся на том месте до середины XX века.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начали прокладывать новый участок канализационного коллектора на Петровском острове. Техника уже прорыла 50 метров и продолжает свою работу.