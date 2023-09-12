Собака четыре года живет в машине из-за аллергии одного из хозяев в Петербурге

В Красносельском районе собака четыре года живет в машине. Теперь полиция проводит проверку.

В Красносельском районе Петербурга местные жители заметили, что на протяжении четырех лет собака живет в машине хозяев. Неравнодушные горожане решили привлечь внимание к проблеме в социальных сетях, один из свидетелей пообщался с журналистами по поводу происходящего.

Как сообщает «МК в Питере», мужчина поделился, что хозяйка проблемы не видит, а на собаку аллергия у ее мужа. Она выпускает животное только на прогулку и сажает обратно, в любую погоду, даже под палящим солнцем. Обращение в полицию, попытка выкупить собаку и оскорбления на машине результата не дали. Теперь полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти ищут живодера, жестоко убившего собаку.