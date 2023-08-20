В Ленобласти ищут живодера, жестоко убившего собаку

В Ленобласти ищут живодера, жестоко убившего собаку
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

Подозреваемый закопал труп. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу, 19 августа, в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение об убийстве собаки на улице Березовой в поселке Сопки. Инцидент произошел вечером. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратились очевидцы. Прибывшими полицейскими установлено, что 53-летний мужчина убил животное, накинув ему на шею колючую проволоку, после чего труп закопал и скрылся с места происшествия. Его ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар в приюте на Ржевке унес жизни четырех собак. Ранее о пожаре сообщали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

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В Ленобласти ищут живодера, жестоко убившего собаку
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