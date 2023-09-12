Минтранс предлагает сделать автовладельцев из электросамокатчиков

В Минтрансе планируют сделать автовладельцев из электросамокатчиков. В отношении обладателей СИМ начнут действовать жесткие правила.

Минтранс планирует внедрить новый юридический статус для электросамокатчиков, «водителей» средств индивидуальной мобильности (СИМ). Их могут практически прировнять к автовладельцам, но не совсем.

Как сообщает «Коммерсант», граждан могут начать обязать регистрировать свои СИМ в федеральном реестре. Также в рамках инициативы они будут обязаны останавливаться по требованию инспекторов ГИБДД и проходить медосвидетельствование. Кроме того, жесткий регламент будет действовать в случае ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самокатчиков-нарушителей из Петербурга начали останавливать сотрудники дорожной полиции. Передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) на участке от Сенатской площади до Дворцового моста официально запрещено.