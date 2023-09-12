Минтранс предлагает сделать автовладельцев из электросамокатчиков

Минтранс предлагает сделать автовладельцев из электросамокатчиков
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

В Минтрансе планируют сделать автовладельцев из электросамокатчиков. В отношении обладателей СИМ начнут действовать жесткие правила.

Минтранс планирует внедрить новый юридический статус для электросамокатчиков, «водителей» средств индивидуальной мобильности (СИМ). Их могут практически прировнять к автовладельцам, но не совсем.

Как сообщает «Коммерсант», граждан могут начать обязать регистрировать свои СИМ в федеральном реестре. Также в рамках инициативы они будут обязаны останавливаться по требованию инспекторов ГИБДД и проходить медосвидетельствование. Кроме того, жесткий регламент будет действовать в случае ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самокатчиков-нарушителей из Петербурга начали останавливать сотрудники дорожной полиции. Передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) на участке от Сенатской площади до Дворцового моста официально запрещено.

минтранс Россия электросамокаты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Минтранс предлагает сделать автовладельцев из электросамокатчиков
Собака четыре года живет в машине из-за аллергии одного из хозяев в Петербурге
Дудергофский канал планируют очистить к 2024 году
Финляндия не запретила въезд российским авто
Виктор Бут стал депутатом ЗакСа Ульяновской области
Путин: олимпийское движение деградировало
Умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник
В Петербурге прошел День перенесения мощей Александра Невского