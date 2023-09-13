Шойгу утвердил список заболеваний, при которых не допускают к военной службе

Список заболеваний, при которых гражданам ограниченно годным к военной службе нельзя вступать в ряды ВС РФ, был утвержден министром обороны России Сергеем Шойгу. Документ будет применяться при мобилизации, военном положении и военное время. Список был опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Перечень включает в себя 26 заболеваний, в том числе ВИЧ, гепатиты В и С, все виды туберкулеза, первый тип сахарного диабета, некоторые виды злокачественных образований и бронхиальную астму первой степени тяжести.

Кроме того, не смогут заключить контракт страдающие эпилепсией с редкими приступами частотой менее 5 раз в год, последствиями поражения центральной нервной системы, повреждения и заболевания периферических нервов. Препятствием также станет инсульт, слабое зрение, отсутствие глазного яблока или частичная слепота и другие.

Проблемы со здоровьем одна из основных причин освобождения от службы в вооруженных силах РФ. Gazeta.SPb рассказывает с какими заболеваниями не берут армию.

Призывник будет освобожден от службы если у него близорукость более 6 диоптрий, дальнозоркость более 8 диоптрий, астигматизм более 4 диоптрий, а также с некоторые анатомические особенности век и конъюнктивы. Если юноша делал коррекцию зрения, и он проходит период восстановления, то дается отсрочка. По ее окончании ему нужно пройти новый медицинский осмотр на военно-врачебной комиссии.

Для службы в армии нужно иметь вес более 45 кг. В случае избыточного веса, алиментарное ожирение 3-4 степени является основанием для получения освобождения от службы.

Сколиоз — это одно из наиболее распространенных заболеваний позвоночника. Юноша освобождается от армии только в том случае, если угол искривления позвоночника превышает 17 градусов, а также при наличии болевого синдрома, ограничении амплитуды движения позвоночника, понижении чувствительности или снижении мышечной силы.

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из наиболее распространенных причин отсрочки или освобождения от армии. Возможность пройти военную службу зависит от степени проявления и причины конкретной патологии. Если у призывника имеются ревматические или неревматические заболевания сердца (в том числе врожденные), гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца (ИБС), болезни или врожденные аномалии развития аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов, то он зачисляется в запас.

Люди, у которых имеются заболевания кожи, такие как атопический дерматит, крапивница, экзема и псориаз, в зависимости от степени поражения, могут получить освобождение от призыва на военную службу.