Движение в восьми районах Петербурга будет ограничено из-за дорожных работ

Движение в восьми районах Петербурга будет ограничено из-за дорожных работ
Фото: Baltphoto

В Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ) рассказали о новых ограничениях на движение личного и общественного транспорта.

Начиная с 16 сентября и до 14 октября движение автомобилей будет закрыто на участке от Уральской улицы до переулка Декабристов в Василеостровском районе. В Выборгском районе также будет закрыто движение на улице Есенина от Поэтического бульвара до проспекта Просвещения, но ограничения продлятся всего один день.

В Калининском районе движение с 16 по 17 сентября будет прекращено по Чугунной улице по направлению от Арсенальной улицы, до улицы Жукова. До 22 сентября автомобилисты также не смогут проехать по проспекту Ветеранов от улицы Лени Голикова до Дачного проспекта в Кировском районе.

Ограничения также коснуться Фрунзенского, Приморского, Центрального и Курортного района, сообщает пресс-служба ГАТИ. Большинство перекрытий дорог связано с их ремонтом. Водителей просят ознакомиться со всеми изменениями на официальном сайте инспекции и заранее выбрать удобный маршрут.

Ранее стало известно о новых ограничениях движения, которые ввели в Петербурге с 14 сентября.

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