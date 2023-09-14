Врач Лисицкая опровергла мнение о влиянии погодных условий на здоровье людей

Врач-терапевт Вероника Лисицкая рассказала, что у здорового человека не должно быть никаких негативных реакций на изменение погодных условий, в том числе и из-за магнитных бурь.

По словам Лисицкой, влияние метеорологических условий на здоровье человека медики считают мифом, а болезненная реакция на магнитные бури не внесена в перечень международной классификации болезней. Она подчеркнула, что такие симптомы как головная боль, слабость и головокружение появляются из-за реальных заболеваний, но иногда они могут быть скрыты.

Специалист объяснила, что появление подобных симптомов может быть следствием заболеваний сердечно-сосудистой системы, снижение функций щитовидной железы или низкой физической активности. В связи с этим врач порекомендовала пройти минимальный объем обследований или обратиться за медицинской помощью.

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