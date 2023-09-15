SHAMAN поделился самыми яркими моментами с концерта в Петербурге

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, поблагодарил зрителей из Санкт-Петербурга за концерт на «Газпром Арене».

Неделю назад в Северной столице состоялся первое большое стадионное шоу SHAMAN. На «Газпром Арене» собрались десятки тысяч фанатов певца, которые исполнили главные хиты вместе со знаменитостью. В своем Telegram-канале артист опубликовал пост, который посвятил прошедшему выступлению. В нем он собрал самые яркие кадры с мероприятия и поблагодарил зрителей.

«Обязательно повторим еще и не один раз!» — написал SHAMAN.

На опубликованных фотографиях певец стоит с российским флагом над головой, общается с поклонниками и даже въезжает на сцену за рулем раритетного мотоцикла.

Он также попросил поклонников не терять его в ближайшее время, поскольку он планирует несколько дней провести в своей домашней студии. Следующие концерты артиста состоятся в Соликамске, Ярославле, Калининграде и других российских городах.

Напомним, во время концерта на «Газпром Арене» SHAMAN пригласил на сцену поклонницу, которая потеряла сознание во время танца со звездой.