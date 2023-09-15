В МТС прокомментировали повышение абонентской платы по тарифам

В МТС прокомментировали повышение абонентской платы по тарифам
Фото: Baltphoto

Представители сотового оператора МТС объяснили повышение цен на мобильную связь увеличением затрат на обслуживание оборудования.

Абонентам компании МТС начали приходить уведомления о повышении абонентской платы по тарифам. Журналисты решили узнать, по каким причинам сотовый оператор решил увеличить стоимость мобильной связи.

В ответ на запрос РИА Новости представители компании объяснили рост цен необходимостью обслуживания оборудования и развития инфраструктуры, а также необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей из-за роста трафика.

«Мы заранее проинформировали клиентов, чтобы они смогли принять решение — остаться на своем тарифе или выбрать более подходящий из числа открытых», — уточнили в МТС.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить жалобы россиян на плату за раздачу мобильного интернета.

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