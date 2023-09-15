Пассажиры смогут летать из Петербурга в Тель-Авив с начала ноября

Авиакомпания Red Wings запустит регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в израильский Тель-Авив. Первый рейс отправляется 3 ноября.

Сообщается, что полеты будут осуществляться каждый месяц по пятницам. Время в пути составит 8 часов 15 минут. Кроме того, самолет из Петербурга будет совершать техническую остановку в аэропорту Минеральных Вод. Стоимость билета из Петербурга в Тель-Авив и обратно оставит примерно 67 тысяч рублей, пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства туризма Израиля.

Стоит также отметить, что на данный момент в Израиль из России можно отправиться 30-ю регулярными рейсами из Москвы, Сочи, Махачкалы и Кавказских Минеральных Вод. Из Северной столицы первый самолет до Тель-Авива улетит 3 ноября.

Ранее пассажиры аэропорта Пулково в Петербурге семь часов не могли улететь в Иран. Причиной задержки рейса стала непогода.